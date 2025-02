Travolto dall’auto sfrenata. Muore pensionato di 78 anni

Un 78enne è morto ieri sera a Castel Ritaldi investito da un’auto senza nessuno a bordo, che quindi si è probabilmente sfrenata e lo ha travolto senza lasciargli scampo. Il tragico incidente, con i soccorritori rimasti sul posto fino alla tardissima serata, è avvenuto nei pressi dell’abitazione del figlio dell’uomo, che risulta proprietario della vettura. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, che hanno effettuato i rilievi tecnici del caso, l’auto era posizionata in una strada leggermente in salita e potrebbe essere stata lasciata momentaneamente senza il freno a mano inserito. Si è improvvisamente messa in movimento travolgendo l’anziano, che è rimasto incastrato fra la vettura e un muretto. Per l’anziano purtroppo non c’è stato niente da fare e il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. La vettura avrebbe avuto lo sportello posteriore aperto, circostanza che lascia ipotizzare il fatto che padre e figlio fossero impegnati nel carico o nello scarico di materiale dalla vettura. L’esatta dinamica dell’incidente resta comunque al vaglio dei carabinieri, che presenteranno all’autorità giudiziaria la ricostruzione di quanto avvenuto. Inevitabili le scene di disperazione che hanno segnato il luogo del terribile incidente.

Una tragedia dai contorni analoghi si era verificata nei mesi scorsi a Perugia. Era il 31 ottobre scorso quando ad una pompa di benzina lungo via dei Filosofi a Perugia, una donna di 65 anni è morta schiacciata tra due auto, la sua ed un’altra che si trovava parcheggiata all’interno del piazzale dell’impianto di distribuzione del carburante. Secondo quanto era stato ricostruito dai primi soccorritori e quindi dalle forze dell’ordine intervenute sul posto, la vittima si era fermata per fare benzina e uscendo dall’abitacolo non aveva bloccato la vettura, tirando il freno a mano o inserendo una marcia. Una volta uscita dall’abitacolo, infatti, si sarebbe accorta che l’auto si stava muovendo e avrebbe cercato di fermarla così da evitare l’impatto con l’altra vettura in sosta. In questo drammatico frangente, nel tentativo di evitare l’impatto tra le due vetture, la donna è rimasta schiacciata. Inutili i tentativi di soccorrerla, troppo gravi le ferite riportate nello schiacciamento tra i due mezzi.