Travolge due pedoni Grave una ragazza

Ha investito due ragazzi che attraversavano la strada sulle strisce pedonali. Per questo i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Foligno hanno denunciato una persona di nazionalità straniera ritenuta responsabile del reato di lesioni personali stradali gravi.

L’episodio è avvenuto martedì scorso quando l’uomo, percorrendo a bordo della propria autovettura Piazza Unità d’Italia nei pressi della stazione ferroviaria di Foligno, ha investito due ragazzi che stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali. I due malcapitati sono stati immediatamente soccorsi e trasportati presso l’ospedale di Foligno, la ragazza ha subito delle ferite al capo per le quali è stata ricoverata in prognosi riservata, mentre il ragazzo ha riportato lesioni di lieve entità.

Gli esiti degli esami tossicologi ed alcolemici sul conducente sono risultati negativi, tuttavia l’autovettura è stata posta sotto sequestro e l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Spoleto per la violazione di lesioni personali stradali gravi e sanzionato amministrativamente ai sensi delle norme del Codice della Strada che regolano la circolazione dei veicoli in presenza di pedoni che attraversano la strada. La zona della stazione ferroviaria vede il traffico sempre particolarmente intenso ed episodi di questo tipo non risultano essere completamente inattesi.