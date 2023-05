Trattori in corteo Antica tradizione e valori contadini

CITTA’ DELLA PIEVE – Una tradizione antica che nemmeno il meteo incerto e le gocce di pioggia hanno fermato: è la tradizionale sfilata di trattori e mezzi agricoli che, puntualmente, durante le celebrazioni della festa dei lavoratori del Primo Maggio torna ad animare le strade dei borghi e delle frazioni di tante zone del Trasimeno. A cominciare da Moiano, località simbolo dei valori operai e contadini, e Tavernelle di Panicale a cui sono affluiti i cortei dalle frazioni di Colle San Paolo, Castiglion Fosco, Pietrafitta.

Gli appassionati e gli agricoltori, come di consueto, si sono dati appuntamento di prima mattina nei vari circoli dove sono state approntate colazioni a base di porchetta e vino. Poi il rombo dei motori e lo sventolare delle bandiere della pace hanno fatto da cornice alla partenza verso il raduno. Un centinaio di mezzi solo nella piccola frazione di Tavernelle, senza contare quindi un ulteriore corteo che da Panicale si è mosso verso Casalini. Anche a Moiano la medesima tradizione con l’ulteriore valore aggiunto di esemplari antichi ancora perfettamente funzionanti come il vecchio Landini "testa calda". Trattori di tutte le dimensioni, mezzi agricoli più disparati, e i recentissimi e super tecnologici trattori di nuova generazione. Tutti in strada per la gioia dei bambini invitati a "salire in carrozza". Ad accoglierli, in un gioioso clima di festa, con le persone scese tra le vie per non perdersi l’immancabile appuntamento trattoristico, tra clacson, sirene goliardiche e tanta musica. Nel pomeriggio la festa è continuata a suon di musica e giochi popolari, in una giornata che alla fine è stata clemente e ha consentito tutte le attività.