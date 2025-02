Trattore rubato: "Cantamaggio colpito al cuore"

Nelle notti ternane i ladri rubano anche i trattori. La “solita“ spaccata nel negozio di turno è stata stavolta sostituita dal furto di un trattore, utilizzato peraltro per trainare i Carri di maggio e rubato in un capannone in cui si sta preparando la kermesse maggiaiola. E’ un post su Facebook, che ha fatto presto il giro dei social, a denunciare il furto, “originale“ quanto sconcertante. "Il Cantamaggio Ternano è stato vigliaccamente colpito al cuore – si legge nel post, a corredo delle foto del mezzo pesante trafugato – . Questa notte (tra domenica e ieri ndr) sono entrati i ladri nel nostro capannone in Via del Flagello (di fronte all’inceneritore) e oltre a vari utensili e materiali, la cosa più grave e grande è che hanno rubato un trattore. Si tratta di un Tiger 6B targato BH474R rosso, di proprietà di uno dei nostri maggiaioli".

"Il fatto, oltre al danno grave per il nostro amico cui hanno rubato il trattore – si legge ancora nel post – , è rappresentato dall’amarezza e dalla tristezza che via via ha colto tutti, come maggiaioli e come cittadini, inermi di fronte a tanta cattiveria. Essere stati colpiti così, senza apparente motivo, lascia davvero senza forza. Coloro che lavorano ai Carri sono tutte persone che credono in questa forma di volontariato, nel Cantamaggio, e che appena hanno cinque minuti liberi fanno del loro meglio per portare avanti una tradizione della nostra città. E’ davvero triste quanto accaduto, non meritano certamente questo". Il post si conlcude con l’invito a condividere la foto del trattore rubato: "Se lo vedete, chiamate i carabinieri".