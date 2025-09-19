Mattia mantiene le promesse
19 set 2025
STEFANO CINAGLIA
Trattamento scorie

TERNI "Avanzano i lavori per il nuovo Impianto di trattamento scorie", lo annuncia Arvedi Ast.

"Il progetto del nuovo impianto di trattamento scorie di Arvedi Ast – spiega la società di viale Brin – è entrato nella fase esecutiva. Sono state completate le opere civili preliminari e sono in fase di ultimazione i plinti di fondazione del fabbricato. La prossima settimana entrerà in cantiere l’impresa incaricata della costruzione della struttura del capannone".

"L’intervento, che prevede un investimento di circa 40 milioni di euro – aggiunge l’azienda di viale Brin che fa capo al Gruppo Arvedi – consentirà una gestione più efficiente delle scorie siderurgiche e un significativo miglioramento delle condizioni ambientali, grazie alla riduzione delle emissioni di polveri. Il progetto rientra tra le iniziative ambientali previste dal Piano Industriale ed è parte integrante dell’Accordo di programma sottoscritto da Arvedi Ast con le istituzioni".

La questione delle polveri di Prisciano è esplosa a più riprese nelle scorse settimane, con le proteste del Comitato del quartiere e le polemiche che hanno coinvolto residenti, azienda e Comune. Il sindaco aveva “diffidato“ Ast a prendere provvedimenti.

