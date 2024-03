“Trattamento endoscopico operativo“: è folignate il paziente più anziano al mondo

Ospedale con un paziente da primato il “San Giovanni Battista“. Il “guinness“ è quello di un trattamento endoscopico operativo eseguito su un uomo di cento anni, Dario: il paziente più anziano al mondo ad essere sottoposto a questo genere di trattamenti. Prima di lui era stato un 99enne a detenere il primato. L’annuncio è arrivato direttamente dalla presidente della Regione, Donatella Tesei, che ha fatto visita al paziente e ha voluto affidare ai social la sua emozione e il suo ringraziamento al personale del nosocomio.

"L’intervento è andato molto bene e rappresenta, ad oggi, un record internazionale accreditato dalla World record academy, la più grande organizzazione che certifica i record mondiali – commenta la governatrice sulla propria pagina Facebook – . Questo perché Dario è la persona più anziana al mondo ad essere stata sottoposta a questa procedura endoscopia. Il precedente record, che risale al 2019, infatti, riguardava un paziente filippino di 99 anni". "Per il primato, ma soprattutto per l’esito positivo dell’intervento – ha sottolineato ancora la presidente Tesei -, voglio ringraziare il dottor Mazzocchi e tutta la sua equipe di gastroenterologia, unitamente al dottor Masselli (radiologia interventistica), la dottoressa Vilardo (gastroenterologia), il dottor Nicoletta (anestesia) e tutto il personale infermieristico che hanno assistito il paziente. Un augurio per un completo recupero e un caro saluto Dario, che è stato dimesso a 48 ore dall’intervento".

Nella foto postata dalla presidente Tesei sul proprio profilo social anche i familiari di Dario, anziano che vive "da cento anni nella stessa abitazione in centro a Foligno".