Tratta degli esseri umani Dall’Africa fino in Italia con il volo Malta-Perugia

Tra i 450 e i 700 euro per entrare illegalmente in Italia. Da Malta, in aereo fino a Perugia, oppure Treviso, Ciampino, Fiumicino, Bari, Torino, Orio al Serio, Napoli, Perugia, Oppure con il traghetto per Catania. Passa anche per lo scalo internazionale umbro il traffico di essere umani che, secondo le indagini della Guardia di finanza, avrebbero promosse tre cittadini della Guinea, uno dei quali è stato arrestato in provincia di Roma. L’operazione è il frutto dell’attività congiunta della finanza di Treviso e della polizia di Anzio-Nettuno. Secondo quanto ricostruito, l’organizzazione avrebbe gestito l’ingresso in Italia di cittadini africani, utilizzando documenti falsi o intestati ad altri cittadini, ignari talvolta, in altri casi, in base alle indagini, complici dell’organizzazione nel mettere a disposizione la propria identità. Sempre secondo le indagini, gli stranieri, tutti provenienti dall’Africa, venivano condotti a Malta, dove potevano disporre di un alloggio temporaneo. Successivamente, sfruttando documenti di identità contraffatti o intestati a persone compiacenti, come detto, venivano imbarcati sui voli con destinazione diversi aeroporti italiani, tra cui appunto Perugia. La tariffa fissata per ciascun ingresso irregolare variava tra i 450 e i 700 euro. L’operazione, chiamata "Maltàs Passeur", è partita nel dicembre 2019 quando, all’aeroporto "Antonio Canova" di Treviso, sono stati fermati due clandestini che avevano entrambi lo stesso passaporto contraffatto e la cui identità apparteneva in realtà a una terza persona. L’arrestato già ricercato e trasferito nel carcere di Treviso Il trafficante di essere umani, insieme ai due connazionali, era già stato destinatario, nell’ottobre 2021, di un provvedimento cautelare con l’obbligo di dimora nel comune di residenza e di detenzione domiciliare nelle fasce orarie serali e notturne. In realtà, subito dopo la notifica dell’ordinanza, si era allontanato dal domicilio in provincia di Napoli rifugiandosi all’estero, motivo per il quale il Tribunale di Treviso, nel gennaio 2022, aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere. Nelle scorse settimane, lo straniero si è presentato al commissariato di Anzio-Nettuno per la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno: è stato qui che gli agenti si sono resi conto che sul suo conto i finanzieri avevano inserito nella banca dati una richiesta di arresto.