Trasporto pubblico: i nodi. Sul costo del ticket-unico c’è anche l’ipotesi aumento

Se saranno i biglietti di autobus e minimetrò ad aumentare oppure il numero di passeggeri a crescere a tariffe invariate lo ‘scopriremo solo vivendo’. Di sicuro in base a quanto stima l’Agenzia unica per la mobilità e il trasporto pubblico locale, in Umbria gli introiti della bigliettazione a partire dal 2026 (con il nuovo gestore scelto dopo la gara per l’assegnazione del servizio che sta per essere bandita) aumenteranno del 12% rispetto al 2019, anno preso a riferimento. E’ questo uno dei passaggi contenuto nella delibera approvata due giorni fa dalla Giunta comunale di Perugia sul "Programma di esercizio del Tpl nel territorio comunale".

E infatti sulla scorta della nuova ripartizione del Fondo nazionale dei trasporti, è stato chiesto ai Comuni di trasmettere i programmi di esercizio da mettere a gara. A stabilire il costo del biglietto non sarà però il Comune, ma la Regione "e pertanto non è valutabile da parte di questo ente l’impatto del nuovo sistema tariffario sull’utenza né quali siano le assunzioni alla base dell’incremento stimato". Non si sa ancora – fino alla pubblicazione degli atti – se ‘Unico’ resterà a 1,50 euro, oppure si passerà come ipotizzato al biglietto unico regionale per il trasporto pubblico e quale sarà il costo.

Di sicuro Perugia ha trasmesso i suio programmi di esercizio che in base al Pums prevedono una strategia di riorganizzazione del trasporto pubblico locale secondo alcuni principi:. tra questi naturalmente l’introduzione del Metrobus; l’integrazione strutturale e sistematica con il Minimetrò; la diversificazione del materiale rotabile in base all’entità della domanda di mobilità da servire; la copertura delle aree a domanda debole garantita con servizi a bassa frequenza o a chiamata; l’introduzione di autobus elettrici per le linee a servizio del centro storico e progressiva adozione di autobus "low emission" sulle restanti linee; e infine per le linee a frequenza, nelle giornate feriali e scolastiche, è stato previsto un modello di esercizio con 3 livelli di cadenzamento che offrano un’intensificazione dei servizi nelle fasce di punta. Questi i chilometraggi che stima Palazzo dei Priori: minibus (fino a 22 posti) 1.004.774,12 chilometri all’anno, bus standard 4.348.664 km/anno, Brt (con mezzi da mezzi 18 metri) 503.176 chilometri e una produzione totale/annua di 5.856.615 chilometri che non di discosta da quella attuale. Il costo complessivo è stimato in 14,9 milioni (14.963.077) e di questi 10,1 milioni saranno coperti con nil Fondo nazionale, mentre il Comune confermerà il proprio impegno da 4,8 milioni, cifra anche questa simile all’impegno attuale dell’amministrazione comunale. Per il costo dei biglietti c’è ancora da attendere.

M.N.