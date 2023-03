Dal 2024 cento autobus in meno in Umbria

Busitalia nuovi autobus per l'Umbria

Perugia, 4 marzo 2023 – La gara per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico regionale è in fase di consultazione: secondo il timing costruito dalla Regione, il soggetto vincitore potrebbe iniziare a operare con i nuovi mezzi e le nuove regole a metà del 2024, con l’inizio dell’anno scolastico. E nelle carte rese pubbliche ci sono gli elementi portanti sui quali si discute da anni e che adesso appaiono finalmente concretizzarsi: a gara verranno messi 26,1 milioni di chilometri all’anno in base alla riduzione effettuata nel giugno dell’anno scorso, con la divisione ormai annunciata in quattro lotti.

L’urbano di Perugia e quello di Assisi valgono sette milioni e mezzo di chilometri, l’extraurbano del capoluogo e gli urbani delle città più piccole della provincia altri 6,3 milioni. Poi c’è tutto lo Spoletino con 5 milioni e infine Terni (urbano extraurbano e centri minori) con 7.300.000 chilometri. L’altro elemento portante è quello sul numero dei mezzi necessari a effettuare ogni giorno il servizio del trasporto locale in Umbria. Nell’analisi viene descritto l’attuale "corpo" circolante, composto da 780 veicoli (303 urbani e 477 extraurbani) con un’età media piuttosto alta e pari a 13,8 anni. Di questi comunque circa il 40% è inferiore alla categorie Euro 4 (quella più inquinante), il resto sono mezzi "puliti": 228 Euro 6 ad esempio o 110 a metano.

Ma di quanti autobus e pullman necessità il nuovo servizio? Gli uffici della Mobilità della Regione, calcolano che attualmente l’insieme di tutti i servizi erogati in ambito regionale vede un massimo di 500 corse contemporanee in esercizio nella fascia di punta mattutina. Nella gara per l’assegnazione del servizio Tpl sono dunque cento in meno i mezzi necessari: 680 contro i 780 attuali "numero quest’ultimo non ottimale – scrive la regione – anche a causa dell’elevata media che riduce l’affidabilità degli autobus e aumenta per questo la necessità di avere ’scorte’". Viene inoltre precisato che "ci sono linee di finanziamento già stanziate fino al 2035 che consentono di rinnovare l’attuale flotta e di sostenere i nuovi acquisti per un totale da investire in 11 anni pari a 132 milioni".