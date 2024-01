Trasporto locale, scontro Melasecche-Zeno

PERUGIA - Quella sul trasporto pubblico locale è diventata quasi una questione personale tra i sindacati Cgil-Cisal e l’assessore regionale, Enrico Melasecche (foto). Ieri infatti si è scatenata una bagarre in Consiglio regionale con i lavoratori in sciopero che dopo una manifestazione davanti a palazzo Cesaroni, sono entrati a seguire i lavori dell’Assemblea legislativa ed in particolare la parte del question time dedicata alle interrogazioni presentate sul tema da Tommaso Bori (Pd) e Vincenzo Bianconi (gruppo misto). Alle quali ha risposto l’assessore. Ma quando c’è stato il passaggio di Melasecche, che ha parlato di sindacati "politicizzati", il segretario della Flt Cgil, Ciro Zeno, ha reagito dalla tribuna alzando la voce con la reazione dell’assessore che si è anche momentaneamente allontanato dal suo posto. Urla, frasi interrotte, con l’invito a calmarsi caduto nel vuoto. Zeno, che ha continuato a rivolgersi a Melasecche urlando, è stato quindi allontanato dall’aula su indicazione del presidente dell’Assemblea legislativa, Marco Squarta. Successivamente si è assistito anche a un duro botta e risposta – anche qui a urli - tra Melasecche e Bori. Quest’ultimo, durante la sua replica, ha poi fra l’altro chiesto le dimissioni dell’assessore. "Oggi l’assessore è uscito allo scoperto – scrivono Cgil e Cisal -confermando quello che come organizzazioni sindacali diciamo da tempo: la nuova gara su quattro lotti per il trasporto pubblico locale dell’Umbria potrà causare un taglio dell’attuale personale del Tpl. L’assessore ha parlato di 50-100 lavoratori che se non dovessero servire saranno sacrificati, per non continuare ad indebitare la Regione". "Tutto il personale dipendente passerà dal gestore uscente a quello entrante – ha replicato Melasecche -, si tratta di una disciplina inderogabile che sarà contenuta negli atti di gara, pena esclusione dall’offerta. Gli atti di gara conterranno ipotesi premiali per chi garantirà i posti di lavoro e i livelli retributivi. Una clausola che oggi non c’è. Ci saranno tutti i meccanismi per garantire la corretta gestione del servizio e il rispetto degli obblighi assunti, anche verso i sub-affidatari".