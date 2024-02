"Trasporto ferroviario da rilanciare". La ricetta della candidata civica

"Rilanciare il trasporto ferroviario ed il ruolo della stazione di Orvieto è un compito impegnativo ma possibile e noi intendiamo farlo con piani precisi ed avendo in mente anche le risorse a cui attingere". Alla sua prima uscita pubblica, la candidata civica Roberta Palazzetti ha scelto di incontrare i pendolari ad Orvieto scalo, per ascoltare le loro richieste ed avanzare alcune proposte. Insieme a Franco Raimondo Barbabella e a Daniele Di Loreto che ha illustrato i temi essenziale della questione, Palazzetti ha sottolineato le possibili azioni che può intraprendere il Comune nei confronti di Trenitalia nei tanti casi nei quali i diritti dei viaggiatori che utilizzano la stazione di Orvieto non vengono rispettati, spesso per favoriree il trasporto veloce, Italo compreso. "Per far valere i nostri diritti – è stato detto – abbiamo tre strade. Un’ azione di tipo amministrativo nei confronti dell’autorità di regolazione dei trasporti, un’azione tecnica nei confronti di Trenitalia ed un’azione politica sia nella Commissione trasporto di Camera e Senato sia nei confronti del ministero dei trasporti".

Secondo Palazzetti "Orvieto deve rapportarsi con questi soggetti come il Comune capofila di un’area che ha come minimo 40mila abitanti, ma che supera i 100 mila che se parliamo del bacino di utenza sanitario". Per le soluzioni tecniche, la candidata sindaca propone: "Bisogna cambiare il materiale ferroviario che consente maggiore velocità e quindi puntualità. Mentre ad Orvieto si parla di monitoraggio delle condizioni dei pendolari, la Regione sta procedendo all’acquisto dei treni. Nell’area di Terni verso l’Alta valle dell’Umbria nei prossimi dieci anni Trenitalia conta di investire nel materiale rotabile e 51 milioni da parte della Regione, ma non riguarda affatto Orvieto. Dobbiamo portare la stazione di Orvieto dal livello tre al livello due per fare in modo che si possa riprendere il tema dell’Alta Velocità e dei Frecciarossa. Le grandi aziende come le Ferrovie hanno anche obiettivi ambientali e sociali; due aspetti su cui dobbiamo lavorare. Il Comune deve far rispettare dal punto di vista legale i contratti di servizio che riguardano sia i treni regionali che gli intercity, rivolgendosi all’Autorità dei trasporti". Palazzetti ha anche richiamato l’importanza di alcuni fondi pubblici a cui attingere tra i quali quelli relativi al miglioramento ambientale delle stazioni. Cla.Lat.