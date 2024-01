Trasporto a chiamata, un successo: 100mila presenze in sei anni

CASTIGLIONE DEL LAGO - Il trasporto a chiamata di Castiglione del Lago è a metà tra il trasporto pubblico tradizionale e un taxi. Il costo per l’utente è quello di un autobus ma è agile come un taxi, trasporta più passeggeri contemporaneamente, non richiede lunghe attese alla fermata, non fa viaggi a vuoto ed è flessibile. "L’auto… bus urbano a chiamata" nasce da un’idea di Fabio Gervasoni e dal Comune. A sei anni dal suo inizio, tra pochi giorni raggiungerà il traguardo di 100mila presenze e 330mila chilometri percorsi: entro 6 mesi diventerà ancora più moderno ed ecologico con l’adozione di un’auto elettrica. Nel 2023 ben 17.531 utenti hanno utilizzato il servizio urbano e 4.208 quello extraurbano. Il servizio nel capoluogo va dalle 7.45 alle 13 e dalle 14 alle 18 di tutti i giorni (tranne i festivi) dal lunedì al sabato: il prezzo è di 1,50 euro a corsa con “10 corse“ a 10 euro. Per le frazioni, dal lunedì al venerdì (tranne festivi) dalle 7.30 alle 13.30: fino a 6 km dal capoluogo 2 euro a corsa, mentre oltre ai 6 km 2,50 euro (sconto per un familiare di 0,50).