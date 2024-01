Trasporti, martedì c’è lo sciopero

Il sindacato Filt-Cgil e Faisa Cisal ha proclamato uno sciopero di 4 ore per martedì 23 dalle 9 alle 13 per tutto il personale: le ragioni della protesta sono legate all’organizzazione del lavoro. Busitalia, Società del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane, comunicano che saranno garantiti i collegamenti nelle seguenti fasce orarie.

Per la provincia di Perugia: collegamenti garantiti nelle fasce orarie 6-9 e 12-15 per i servizi autobus urbani ed extraurbani, Navigazione Trasimeno, Minimetrò, Mobilità alternativa di Spoleto. Le corse che partono dal capolinea prima dell’orario dello sciopero raggiungeranno il capolinea di destinazione. A Perugia saranno garantiti, con il normale orario, i seguenti servizi: biglietterie di Piazza Partigiani e Stazione FS, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, ascensori e scale mobili. A Spoleto, biglietteria Stazione FS. Per la provincia di Terni: servizi garantiti nelle fasce orarie 6.30-9.30 e 12.30-15.30 per autobus urbani e extraurbani, Funicolare di Orvieto. Le corse che partono dal capolinea prima dell’orario dello sciopero raggiungeranno il capolinea di destinazione. La Biglietteria Bus Terminal osserverà il normale orario di servizio. Servizi ferroviari garantiti nelle fasce orarie: 5.45-8.45 e 11.45-14.45.