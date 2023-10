Trasporti ai più fragili

MONTECASTRILLI L’Anteas di Montecastrilli e Avigliano, associazione di volontariato nell’ambito della Cisl, con due auto a disposizione (una Fiat Panda e una Fiat 500 L) solo nel 2022 ha percorso 20.281 chilometri. E’ quanto è servito per assicurare un trasporto a 329 persone, le stesse che si sono rivolte all’associazione per chiedere un aiuto. Sempre nel 2022, è il bilancio dell’Anteas, sono state svolte piccole commissioni, disbrigo di pratiche amministrative ed elargizione di buoni spesa natalizi per le famiglie bisognose , nonché gli acquisti di generi alimentari di lunga conservazione per l’Ucraina e di defibrillatori per il distretto sanitario di Montecastrilli e per la Croce Rossa di Avigliano Umbro. Nei giorni scorsi Anteas ha festeggiato 10 anni di attività a favore dei più bisognosi. Lo ha fatto con un evento pubblico (nella foto) sul tema “Come prevenire e curare le malattie infettive?, grazie all’intervento del dottor Carlo Vernelli della Cisl Medici e dirigente di Malattie infettive dell’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni. Presenti i vertici regionali del sindacato e quelli di Anteas Umbria, nonché i sindaci dei territori interessati. Focus su dieci anni di volontariato e sulle tante persone che, rivolgendosi all’associazione, hanno avuto una risposta alle loro necessità.