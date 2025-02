Trasloco in vista per il Comando

SPOLETO Il comando dei vigili urbani si prepara al trasloco. Entro qualche anno la logistica delle sedi delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco a Spoleto potrebbe radicalmente cambiare. Qualche mese fa il Consiglio comunale ha votato l’atto per la permuta di alcuni terreni con altri di proprietà demaniale. Il Comune dopo anni di tentativi ha acquisito piazza d’Armi, dove intende realizzare un parco verde ed ha concesso al demanio alcuni terreni nella zona di San Paolo non lontano dall’ospedale dove sarebbe prevista la realizzazione della nuova caserma della guardia di finanza. L’agenzia del demanio ha anche acquisito gli spazi in via dei Filosofi in prossimità dello sportello del cittadino dove dovrebbe sorgere la nuova caserma dei vigili del fuoco. Un ipotesi già ventilata nel 2015, quando fu realizzato anche il progetto preliminare, ma poi con l’arrivo del sindaco De Augustinis tutto si è fermato. Se per il cambio di sede di guardia di finanza e vigili del fuoco ci sarà ancora da attendere, sembra invece imminente il trasloco della polizia municipale che potrebbe avvenire anche entro la fine dell’anno. L’attuale sede di piazza Garibaldi si trasformerà in un ufficio informazioni, ma il comando si dovrebbe spostare al centro civico di San Nicolò. Per il momento a Santo Chiodo verrà collocata tutta la strumentazione del nuovo sistema di videosorveglianza che dovrebbe entrare in funzione a giorni. Quella strumentazione però successivamente potrebbe anche essere trasferita nella probabile nuova sede del comando.