Trasimeno Prog Festival C’è “La Cruna del Lago“

Nella splendida cornice della rocca medievale di Castiglione Del lago oggi terza serata del “Trasimeno Prog Festival“, giunto alla quarta edizione. La Cruna Del Lago (nella foto) aprirà il concerto presentando per l’occasione l’uscita dell’album “Schiere Di Sudditi“ in versione vinile e in edizione limitata. Sarà poi la volta di Gianni Nocenzi, storico componente del Banco del Mutuo Soccorso, che si esibirà al pianoforte con dei brani originali e qualche omaggio alla storia della band Romana. La seconda parte della serata vedrà come protagonista la musica di Franco Battiato, dagli inizi Prog (Areknames) alla fase più popolare. (Cinghiale Bianco - La Voce Del Padrone) con l’ausilio dell’Orchestra Sinfonica Internazionale, 54 elementi, diretta dal Maestro Leonardo Quadrini. Ospiti a sorpresa, avvicendandosi sul palco, interpreteranno insieme alla Cruna Del Lago i brani più conosciuti del vasto repertorio del grande Franco Battiato, artista che ha lasciato un segno profondo nella musica italiana.

La Cruna Del Lago è un gruppo progressive nato due anni fa tra la Valdelsa e Siena ed è formato da Andrea Bruni alla batteria, Carmelo Junior Arena alle tastiere, Pino Polistina alle chitarre e Matteo Tuci al basso. Curioso il gioco di parole tra l’ago e il lago che dà il nome alla band. "Ci piaceva molto l’immagine di un piccolo luogo incontaminato estraneo al declino della società attuale – raccontano i musicisti –. Un posto dal quale ricostruire una civiltà che metta al centro di tutto l’individuo e la sua ricerca di felicità. La forma della cruna di un ago rappresentava perfettamente questo ambiente. Il lago è un omaggio al Lago Trasimeno, teatro di alcune nostre esibizioni". Si annuncia, dunque, una grande serata di musica. Il Trasimeno Prog Festival, si concluderà domani.

Marco Brogi