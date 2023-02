"Trasimeno motore dell’Umbria"

"E’ il Trasimeno il motore dell’Umbria", Confcommercio punta al riconoscimento del territorio a livello regionale, e lancia un messaggio dopo l’incontro con i sindaci "uniti per avere lo spazio che meritiamo a livello regionale". Come annunciato all’indomani dell’elezione lo scorso dicembre, il primo atto del nuovo direttivo di Confcommercio Trasimeno a guida Mirko Salvi è stato l’incontro con l’Unione dei Comuni del Lago, che si è svolto a Palazzo Baldeschi a Paciano. Un primo atto dettato dalla necessità di farsi conoscere ma, soprattutto, di avviare una nuova interlocuzione con tutti gli amministratori del territorio.

"La rilettura dell’economia regionale a cui ci ha costretto la pandemia, facendo finalmente emergere il peso strategico del turismo e del commercio come settori trainanti in Umbria e soprattutto nell’area del Lago, ci aiuterà nel nostro intento di dare al Trasimeno il peso che merita anche nelle politiche regionali", commenta il presidente di Confcommercio Mirko Salvi, "penso che ora ci siano tutte le condizioni: il nostro territorio si può presentare sullo scenario regionale, e non solo, in modo forte e unitario, sia dal punto politico, con l’Unione dei Comuni, sia dal punto della rappresentanza delle imprese con Confcommercio allargata agli otto Comuni". Confcommercio Trasimeno, infatti, da quest’anno ha ampliato i suoi confini di rappresentanza a tutti gli otto Comuni del lago.

Da qui l’importanza dell’incontro di Paciano, che si è svolto all’insegna della volontà e disponibilità di tutti alla massima collaborazione. All’incontro ha partecipato il presidente dell’Unione dei Comuni del Trasimeno Matteo Burico insieme ai sindaci Giacomo Chiodini, Giulio Cherubini, Sandro Pasquali, Maria Elena Minciaroni, Roberto Ferricelli, Fausto Risini e Riccardo Bardelli.

La delegazione Confcommercio, guidata dal presidente Salvi, era composta dai membri del Consiglio direttivo, ognuno in rappresentanza del proprio territorio: Massimiliano Baccari (Castiglione del Lago), Marianna Bianchini (Panicale), Andrea Di Nardo (Città della Pieve), Tamara Fratoni (Castiglione del lago), Simone Lando (Castiglione del Lago), Gabriele Masconni (Passignano sul Trasimeno), Simona Migliorati (Tuoro sul Trasimeno), Leonardo Nardini (Piegaro), Michelangelo Pesciarelli (Magione), Riccardo Poggiani (Castiglione del Lago), Simone Sacco (Magione).