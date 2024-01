Trasimeno e “rinnovabili“. La Comunità energetica presenta i suoi progetti

Transizione energetica e gestione sostenibile delle risorse naturali. Sono questi i temi di una tavola rotonda che si terrà a Castiglione del Lago, nella Sala dell’Investitura di Palazzo della Corgna, oggi dalle 17. Il Comune di Castiglione del Lago, in collaborazione con Aris Formazione e Ricerca, propone una giornata di riflessione con la cittadinanza sul tema cruciale della transizione energetica durante la quale verranno presentate due iniziative promosse dall’amministrazione comunale: la “Comunità Energetica del Trasimeno“ ed il progetto “Green Coop Community“. La “Comunità Energetica Rinnovabile del Trasimeno“, non solo mira a favorire l’utilizzo di energie rinnovabili ma si pone anche l’obiettivo di contrastare i fenomeni emergenti della povertà energetica nel territorio, creando quindi le premesse per nuove possibilità di sviluppo a partire dall’utilizzo delle energie rinnovabili.

La comunità energetica rinnovabile è un gruppo di utenti (famiglie, imprese ed enti locali) che collaborano volontariamente con l’obiettivo comune di produrre, consumare e condividere energia prodotta da fonti rinnovabili, senza scopo di lucro e con innumerevoli benefici: ambientali, evitando da un lato di produrre energia da fonti fossili, dall’altro di dissipare energia in perdite di rete; economici, grazie ai meccanismi di incentivazione previsti dalla legge per promuovere la transizione energetica, cumulabili con altri contributi; sociali, grazie alla condivisione dei vantaggi economici e dei profitti finanziari con la comunità energetica e dei vantaggi ambientali, con la riduzione di inquinanti e climalteranti, per tutta l’area in cui questa è localizzata. I benefici sono anche culturali: la comunità energetica, infatti, rappresenta un esempio “esportabile“ di come è possibile lavorare per la transizione energetica coinvolgendo i cittadini.

La Cer del Trasimeno sarà presentata da Andrea Bernardoni della Legacoop Umbria. Il progetto Green Coop Community, “Dai boschi l’energia per le comunità“, è finanziato dal Psr della Regione Umbria e si concentra sulla gestione sostenibile delle risorse forestali presenti nel comune e in altri territori umbri. L’evento potrà essere seguito in presenza oppure in diretta Facebook sulla pagina del Comune di Castiglione del Lago.