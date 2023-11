Trasferimento dei costumi a Palazzo dei Sette

ORVIETO Tutto pronto per il trasferimento dei costumi del Corteo storico nella nuova sede del Palazzo dei Sette dove è previsto un allestimento. Lo ha spiegato il sindaco Roberta Tardani rispondendo ad una sollecitazione di Federico Giovannini del Pd. "L’amore per il Corteo storico – dice Tardani – ci ha indicato la via per individuare una sede prestigiosa, adeguata e sicura per delle ricchezze di tale pregio. Io non ho parlato di museo ma di casa e sede del Corteo storico. Abbiamo fatto tutte le verifiche, è stato revisionato l’impianto elettrico ed è stato spostato l’archivio Maoloni. Il contratto di comodato d’uso gratuito con Cittàslow è scaduto e non è stato rinnovato e ora l’associazione ha tempo fino al 31 gennaio per il trasloco nella nuova sede che abbiamo individuato nei locali in via Bonaventura Cerretti che in passato hanno ospitato il centro Rodari. Con l’associazione Lea Pacini, che ha chiesto la disponibilità dell’intero palazzo, siamo d’accordo che appena libera anche la sala di Cittàslow ci saremmo incontrati per organizzare il trasferimento dei costumi dall’ex caserma Piave.