Transizione ecologica alle porte Un corso per l’economia sostenibile "Collaborare per le buone pratiche"

Sempre più contemporanea e in linea con le tematiche lanciate nell’agenda Onu, l’ Università degli studi di Perugia ha presentato un percorso che centra in pieno alcuni degli obiettivi delle Nazioni Unite, improntati sulla sostenibilità e sulla cooperazione tra diverse istituzioni per mettere in campo azioni virtuose. Parliamo del Corso di perfezionamento di alta formazione in diritto ed economia della transizione ecologica, un’iniziativa di formazione post laurea prodotta dal Centro interistituzionale di studi in materia ambientale, istituito grazie a una convenzione tra l’Ateneo e l’Arpa Umbria. Ad illustrare tempi e modi del Corso, che è stato inaugurato ieri, il rettore Maurizio Oliviero, il direttore generale di Arpa Umbria Luca Proietti, il professor Marcello Signorelli, direttore del Dipartimento di Economia, il professor Daniele Porena (Cisafa) e Simona Bigerna, direttrice del corso.

"La realizzazione di questo Centro in collaborazione con Arpa Umbria – dice Oliviero - rappresenta un’occasione esemplare per le buone pratiche che devono ispirare i rapporti di collaborazione tra le istituzioni del territorio e per il territorio. Le ambizioni che hanno accompagnato la creazione di Cisafa sono infatti quelle di rendere il Centro un riferimento di eccellenza, sia per la nostra regione che per l’intero territorio nazionale nelle importanti tematiche scientifiche che riguardano l’ambiente. L’impegno dell’Università è di munire questo nuovo Centro interistituzionale delle migliori e più aggiornate competenze nei diversi ambiti scientifici orientati alla preservazione delle risorse naturali e ambientali". "Il percorso intrapreso in collaborazione con l’Ateneo - evidenzia Proietti - è di avere un ruolo decisivo nel favorire l’integrazione culturale e scientifica e sociale attraverso due importanti realtà del territorio".

Quali le figure formate dal percorso? "Si tratta di professionisti – è stato spiegato – capaci di gestire gli strumenti giuridici predisposti in funzione dei processi di transizione ecologica, e i processi economici alla base dei relativi meccanismi. Insomma esperti in grado di traghettare anche il Paese e l’Umbria verso un futuro più rispettoso e sostenibile".

Silvia Angelici