Transizione e fotovoltaico: "Diteci quali sono le zone tutelate"

La Regione accelera sulla transizione energetica e chiede ai Comuni di inviare osservazioni, proposte e indicazioni riguardanti le aree idonee e non idonee sottoposte a tutela dall’installazione di impianti a fonti rinnovabili. In una lettera aperta inviata ai sindaci dei Comuni, l’assessore all’ambiente e all’energia Thomas De Luca chiarisce l’obiettivo della Giunta: “Garantire alle imprese e alle famiglie umbre un approvvigionamento energetico stabile e indipendente dalle speculazioni dei mercati internazionali, attraverso la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili in un processo condiviso con le amministrazioni locali”. Coinvolgimento diretto, quindi, dei sindaci dei Comuni del territorio nel percorso verso la definizione della nuova legge sulle aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili, con l’obiettivo di accelerare la transizione energetica e tutelare l’identità culturale e il patrimonio regionale. In particolare, la Regione chiede ai sindaci di inviare entro il 28 febbraio 2025 osservazioni e indicazioni riguardo ai beni presenti nel territorio comunale che dovrebbero essere oggetto di tutele specifiche, per i quali si potrebbe stabilire una fascia di rispetto.