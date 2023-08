Transenne in via Sant’Agnese Ad Assisi partiti sulle barricate "Preoccupazione per la viabilità"

Qualche transenna, preoccupazioni per la viabilità che verrà, partiti sulle barricate. Ma anche un invito a guardare in prospettiva. L’amministrazione comunale, a titolo sperimentale, sino al 31 agosto, in via Sant’Agnese ha istituito il senso unico discendente con l’obbligo, giunti in piazza del Vescovado, a non girare ‘a secco’ a sinistra, ma di superare la fontana e poi effettuare la svolta. In tal modo si è voluto creare uno spazio ‘pedonale’ per i visitatori della chiesa di Santa Maria Maggiore, santuario della Spogliazione dove è presente anche la tomba del Beato Carlo Acutis (foto). Le preoccupazioni e le polemiche di questi giorni di calura sono di natura estetica sulle transenne e, in prospettiva (si arriverà a maggiori limitazioni chiusura tipo piazza San Francesco?), ma anche riguardo ai posti auto presenti: ipotesi oggi ardite alla luce della conformazione della città, ma domani... "Chiarimenti sulla proposta di modifica del regolamento per l’arredo urbano e sul caso della rimodulazione del traffico in via Sant’ Agnese e Piazza del Vescovado" sono stati richiesti anche dalla Lega Assisi con i consiglieri comunali Francesco Mignani e Jacopo Pastorelli insieme al capogruppo regionale Stefano Pastorelli che presenteranno due distinte interpellanze. Fabrizio Leggio, assessore municipale alle Politiche turistiche e promozione del territorio, senza entrare nel merito della viabilità sperimentale, invita a guardare ai cambiamenti in atto in città. "Terminati i lavori che ormai insistono da qualche anno sul complesso – dice Leggio -, l’Antico Episcopio diventerà un sito storico di rara importanza. Un’ attrazione culturale e turistica, come ce ne sono poche al mondo, che s attirerà un numero considerevole di visitatori durante tutto l’anno".

Maurizio Baglioni