"Trail città di Pietra". Ecco i vincitori della gara

GUBBIO - È stata ancora una volta un successo la terza edizione del “360 Assicura – Trail città di Pietra”, svoltasi domenica scorsa per l’organizzazione di Gubbio Runner con partenza ed arrivo in Piazza Bosone, su percorsi agonistici di km 10 e 25 (400 partecipanti) attraverso le colline e gli altipiani eugubini, ed una camminata/passeggiata sempre di km.10 (150). Nella lunga distanza trionfano Moriconi, in forma Spartan. e Pina Deiana, in quella più breve gli eugubini Lilli ed Asia Lanuti. Ha collaborato l’amministrazione comunale e per la “camminata” Cai ed Associazi9ne Maggiio Eugubino. Queste le classifiche: Km 25 Uomini: Manuele Moriconi (Gubbio), Mirko Fioretti (Space Running), Giulio Nulli (Foligno); Km 25 Donne: Pina Deiana (Bastia) e Giovanna Puma (Foligno), Debora Molinaro (Molon Labe); Km 10 Maschile: Andrea Lilli (Gubbio), Jacopo Iachettini (Il Colle), Marco Orlandi (Gubbio); Km 10 Femminile: Asia Lanuti (Gubbio Runners), Giorgia Taiani (Accademy); Elisa Minchielli (Pietralunga). Le premiazioni sono state effettuate dal Sindaco Stirati, dalla vice Alessia Tasso e l’assessore Damiani.