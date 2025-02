Traica eletta coordinatore comunale di FdI

CASTIGLIONE DEL LAGO - In occasione del congresso comunale presieduto dal coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Alessandro Moio, alla presenza del consigliere regionale Matteo Giambartolomei e di Simona Vitali, consigliere comunale di Gualdo Tadino, Francesca Traica è stata eletta coordinatore comunale del partito. "Nel segno della continuità è stata eletta una politica di grande esperienza, esponente storico della destra castiglionese", si legge nella nota. Completamente rinnovato, invece, il coordinamento comunale, che affiancherà Traica nel lavoro di potenziamento e crescita del partito a livello locale. "L’auspicio – dichiara l’avvocato ora a capo di Fdi locale – è quello di poter continuare, con grande senso di responsabilità, a lavorare per far crescere il partito che resta, anche a livello locale, il primo di centro destra e di ampliarne gli orizzonti. Un grande ringraziamento va al mio predecessore Sergio Nuccioni".