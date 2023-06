Tragico schianto sull’A1 Morta una sedicenne

Una ragazza toscana di sedici anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri in un incidente stradale che si è verificato in autostrada tra Fabro e Chiusi, direzione nord, nel quale sono rimaste ferite altre tre persone. Il drammatico incidente si è verificato al chilometro 426, nella zona di Citta della Pieve al confine tra le provincie di Siena e di Terni ed ha coinvolto tre vetture, un mezzo pesante ed un furgone.

Sulle cause dello scontro che ha provocato la chiusura in direzione nord dell’autostrada stanno svolgendo accertamenti gli uomini della polizia stradale di Orvieto, che sono intervenuti insieme ai mezzi di soccorso, ai vigili del fuoco e al personale della società Autostrade. Da quanto è stato possibile accertare, la vittima e gli altri automobilisti rimasti feriti e trasportati d’urgenza all’ospedale di Perugia viaggiavano tutti insieme sul furgone.

Il traffico nel tratto dell’autostrada A1 Milano-Napoli interessato dal terribile incidente è stato riaperto intorno alle 19.15, quando i veicoli hanno ripreso di nuovo a circolare normalmente nel tratto compreso tra Fabro e Chiusi in direzione Firenze, che era stato appunto chiuso a causa di un incidente. Lo ha riferito ieri sera in una nota Autostrade per l’Italia, precisando che dopo le 19.15 il traffico è ripreso su tutte le corsie disponibili e si sono registrati sette chilometri di coda in diminuzione in direzione Firenze tra Orvieto e Chiusi.