Tragico schianto, muore l’ex vicesindaco Gentili

CASCIA – Dottore in pensione e vicesindaco di Cascia nei primi anni 2000. E’ morto ieri mattina, in un incidente stradale, Angelo Gentili, 75 anni. Lo scontro si è verificato lungo la strada provinciale reatina Cascia – Terzone, a poca distanza dal confine con l’Umbria. Gentili viaggiava a bordo di un Suv che si è scontrato con un furgone del latte proveniente dalla direzione opposta. Impatto fatale, a niente sono valsi i soccorsi tempestivi. I vigili del fuoco hanno estratto il corpo dalle lamiere dell’auto, il 118 ha provato a rianimarlo ma per Gentili non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri della stazione di Leonessa e la polizia stradale di Amatrice. Cordoglio a Cascia e in Valnerina. "Siamo profondamente addolorati per la scomparsa del ’nostro’ dottor Angelo Gentili – scrivono il sindaco di Cascia, Mario De Carolis e l’amministrazione comunale - Lo ricordiamo per il suo immenso e incondizionato impegno professionale, nella struttura ospedaliera di Cascia dove ha lavorato per tantissimi anni come chirurgo e come medico della riabilitazione dopo la riconversione della struttura. Lo ricordiamo anche per il suo impegno amministrativo e la sua profonda passione per la politica e per il suo territorio, avendo ricoperto più volte incarichi istituzionali, tra gli altri da Vicesindaco di Cascia nei primi anni duemila. Non dimentichiamo inoltre il suo impegno sociale e civile, avendo messo sempre la sua professione al servizio di chi aveva bisogno, in ogni momento. Porgiamo le più sentite condoglianze ad Adriana, Rita, Ivan e a tutti coloro che ti hanno voluto bene. Cascia ti sarà sempre grata per tutto quello che hai fatto. Riposa in pace, Dottore".