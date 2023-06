Tragico schianto all’alba Muore mentre va al lavoro in sella al suo scooter

Tragico incidente stradale all’alba di ieri nella frazione di Fornole, lungo il tratto nei pressi delle scuole. Lo schianto è costato la vita a Flavio Giannini, che viaggiava in sella a uno scooter che si è scontrato con un’auto. Il dramma si è consumato alle 5.50 del mattino. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo, 47enne originario di Roma e residente a Terni, stava raggiungendo il posto di lavoro. Ferito leggermente il conducente dell’auto.

Purtroppo l’impatto tra i due mezzi si è rivelato violento e per il centauro non c’è stato nulla da fare. Il personale di un’ambulanza del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso, avvenuto sul colpo o nei momenti immediatamente successivi. Lo scooter procedeva in direzione di Amelia. La notizia dell’ennesimo dramma della strada si è rapidamente diffusa gettando nello sconforto l’intera comunità locale. Sul posto anche gli agenti della polizia locale e i carabinieri, che indagano sulla dinamica. E’ l’ennesimo incidente mortale sulle strade della provincia. Nel marzo scorso era stata una ragazza di 23 annni, ternana, a perdere la vita sulla Terni-Rieti. La giovane, alla guida dell’auto, si era scontrata con un’altra vettura che proveniva nell’opposto senso di marcia. Teatro della tragedia il tratto tra la galleria Tescino e lo svincolo per la Valnerina, sulla statale 79 bis.

Nel novembre scorso un ragazzo di 33 anni, del Viterbese, era stato investito e ucciso sul raccordo Terni-Orte all’altezza dello svincolo per la E45. Il giovane era sceso dal furgone per controllare un guasto al mezzo. L’ultimo resoconto della mortalità stradale è stato fornito dalla Prefettura a febbraio. "In provincia di Terni – così il Palazzo del Governo _ gli incidenti mortali sono stati 8 nel 2017; hanno avuto un picco nel 2018 (16) e nel 2019 (14) e sono scesi a 8 nel 2021; di questi la gran parte si sono verificati fuori dal centro abitato".

Ste.Cin.