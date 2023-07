Tragedia sfiorata alle porte di Magione Bobina d’acciaio di 74 quintali si stacca dal tir e piomba sulla strada

Alla guida da troppe ore senza dormire e con il carico malmesso: pagherà una multa salata il camionista che ieri ha provocato un grande spavento lungo una delle vie principali di Magione quando il suo camion ha perso il proprio pericoloso e pesantissimo carico (foto) durante la marcia. L’unica conseguenza sarà la multa cospicua per il conducente, perché fortunatamente nessuno è rimasto ferito per la caduta dall’autoarticolato di una bobina d’acciaio di 74 quintali che non era stata adeguatamente ancorata al camion. L’incidente, che poteva avere gravi conseguenze, si è verificato in viale Umbria, alle porte del centro abitato di Magione, all’altezza dei Molini Fagioli. Il mezzo trasportava quattro pesanti rotoli quando, per una frenata improvvisa, uno di questi è scivolato finendo nella cunetta senza colpire alcun mezzo, pur essendo quella strada molto trafficata. Sul posto sono intervenuti la pattuglia della Polizia locale di Magione e i vigili del fuoco di Perugia che hanno fatto spostare il pesante mezzo nel parcheggio del Palazzetto dello sport dove sono proseguiti gli accertamenti sul carico e sul conducente. Grazie all’accurato lavoro svolto in collaborazione con il comandante della Polizia locale di Castiglione del lago, maggiore Paolo Pecorella, sono state effettuate verifiche sui tempi di guida e di riposo del conducente rilevando gravi violazioni al riguardo. Al conducente, di origine europea e impegnato in un trasporto internazionale, sono state inflitte varie sanzioni per un ammontare complessivo di tremila euro e imposto il fermo di nove ore prima di ripartire in quanto non aveva rispettato il prescritto riposo giornaliero. Tra i danni da pagare quelli provocati alla segnaletica stradale abbattuta.