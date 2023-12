Tragedia lungo la Flaminia dopo 10 km contromano

SPOLETO – Avrebbe percorso oltre 10 chilometri contromano sulla Strada Strale Flaminia prima dell’incidente che gli è costata la vita. Proseguono le indagini da parte della Polizia Stradale di Foligno, coordinata dalla dottoressa Simonetta Daidone, per fare chiarezza sul frontale avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì in prossimità della frazione di Fabbreria a Spoleto. Yassine Attar era stato ad una cena di lavoro e doveva tornare a Pieve Torina, ma invece di imboccare la due corsie in direzione Foligno ha sbagliato il senso di marcia percorrendo la due corsie contromano verso Spoleto. I poliziotti stanno cercando di capire se il 27enne italiano di origini straniere sia entrato sulla due corsie dallo svincolo di Trevi o da quello di Campello sul Clitunno. In ogni caso il giovane marchigiano avrebbe percorso oltre 10 km contromano. Intanto migliorano le condizioni dell’altra persona coinvolta nel frontale, ovvero l’autista del furgone che procedeva regolarmente in direzione Foligno. L’uomo, ricoverato all’ospedale di Foligno, non è in pericolo di vita.