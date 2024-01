Tragedia lungo la E45. Test per il conducente

I familiari dell’uomo di 49 anni, rumeno, morto nel corso del tragico incidente avvenuto giovedì 4 gennaio a Città di Castello in E45 hanno effettuato, come da prassi, il triste riconoscimento della salma e stanno avviando le pratiche per il rito funebre. L’uomo, residente in Romania, si trovava in Umbria da alcuni familiari e amici nella zona di Corciano, sconvolti e affranti da questo dramma. Proseguono intanto le indagini attorno all’incidente che è costato anche il ferimento di altre tre persone, di cui una più grave trasferita all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Gli accertamenti su dinamiche, cause ed eventuali responsabilità sono condotte dagli agenti della polizia stradale intervenuti sul posto insieme a vigili del fuoco e 118 alle 10 circa di ieri l’altro quando si è consumato l’incidente. Nell’ambito delle indagini al conducente del furgone che ha travolto la vittima -mentre stava cercando di spostare l’auto in avaria- sono stati effettuati i prelievi tossicologici e si attendono i risultati. L’auto a bordo della quale viaggiava il 49enne con un connazionale era rimasta in panne lungo la E45 all’altezza delle uscite di Città di Castello, direzione nord. Ad aiutare i due a rimuoverla, anche un automobilista di passaggio che si era fermato per dare man forte. Proprio mentre stavano tentando di spostare il mezzo fermo sulla strada, il furgone, guidato da un marocchino di 38 anni (residente a Città di Castello) e diretto a Sansepolcro, li ha travolti. Tutti e tre i feriti sono stati portati all’ospedale di Città di Castello, due di loro dimessi con prognosi lievi.