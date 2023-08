Tragedia in vacanza Muore a ventuno anni Fatali le lesioni provocate da un tuffo

Un tuffo dove il fondale era troppo basso, oppure con la testa ha colpito la piccola piattaforma in vetroresina da dove si era lanciato facendo – pare – una capriola. Ma che la causa del decesso sia del tutto imputabile alle lesioni causate dall’impatto dopo quel tuffo è cosa chiara anche alla Procura che, infatti, non ha disposto l’autopsia. E la famiglia ha dato il consenso all’espianto degli organi.

Renè Mantovani, 21 anni, studente universitario residente a Terni, si è spento nella tarda serata di domenica nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Siena dove era arrivato sabato sera con "Pegaso" che lo aveva prelevato sulla spiaggia di Feniglia dove i primi a prestargli soccorso erano stati i bagnini che con l’utilizzo del defibrillatore lo hanno rianimato più volte, fino a quando il medico – calato in spiaggia con il verricello – lo ha preso in consegna continuando le manovre anche durante il volo verso Siena. Ma il personale sanitario sapeva che le possibilità di salvarlo erano legate solo alla speranza e a nulla più. Lesioni gravissime, probabilmente la frattura dell’osso del collo.

Il giovane, fisico atletico, molto conosciuto nella zona perché la frequentava sin da piccolissimo, sabato era in spiaggia e dopo aver fatto due chiacchiere al bar, intorno alle 19.30, ha deciso di fare il bagno e ha raggiunto la piattaforma fissata sul fondale e utilizzata dai bagnanti come prendisole o anche per tuffarsi. Ed è quello che ha fatto anche lui. Il tuffo, l’impatto con la testa, l’inizio inesorabile della tragedia. E’ stato uno degli amici a rendersi conto che qualcosa era andato storto ed è entrato in acqua per prestargli aiuto, soccorrendolo quando era già in stato di incoscienza. Portato a riva, ha iniziato a espellere dalla bocca e dal naso molta acqua, ma è stata la posizione innaturale della testa e del collo a far capire che c’erano lesioni ben più gravi.

Michele Casalini