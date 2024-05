Tragedia di Torricella. La Procura chiude le indagini

La tragedia poco meno di un anno fa. Morirono Ana Tuja di 15 anni, Nikka Myshko di 16 e Julio Cesar Vera Quinonez di 28. Il fratello di Ana, Florentin di 22 anni, era rimasto gravemente ferito. Ora la Procura della Repubblica ha chiuso le indagini sull’incidente di Torricella. Lungo il raccordo Perugia-Bettolle una Golf, in fase di sorpasso, e la Ford Fiesta a bordo della quale viaggiavano i quattro ragazzi si erano “sfiorate“. Poi l’auto con le vittime aveva sfondato il guard rail ed era volata di sotto, non lasciando scampo a tre dei quattro occupanti. Il ragazzo alla guida della Golf, di origini marocchine ma residente a Città di Castello, comparirà davanti al giudice a metà giugno: è accusato di omicidio stradale e lesioni. Secondo la ricostruzione della Procura la Golf avrebbe tamponato, a velocità non adeguata alla strada, la Ford Fiesta, che poi finì la sua corsa nella scaprata sottostante. Fu lo stesso indagato, che viaggiava con un amico, a chiamare immediatamente i soccorsi. Purtroppo, però, per i tre ragazzi non ci fu nulla da fare. Il 22enne venne trasportato in ospedale a Perugia, in condizioni gravissime. Stando agli accertamenti, Julio Cesar Vera Quinonez che era alla guida della Fiesta non avrebbe mai consentito la patente di guida. La tragedia gettò un’intera comunità nel dolore e nello sconforto.