"Trafomec, noi dipendenti diventati i proprietari"

PANICALE – E’ un Primo Maggio denso di significato per i 30 operai della Trafomec di Tavernelle, oggi soci lavoratori, che appena qualche settimana fa hanno rilevato dal fallimento l’industria di trasformatori per guidarla verso il futuro. L’emozione è fortissima, ma se il passo decisivo con la firma per rilevare l’azienda è già stato compiuto le cose da sistemare sono ancora diverse prima di poter dare il via alla produzione. Trafomec è fallita dopo mesi di incertezza seguiti all’evaporare della proprietà cinese. Il primo sospiro di sollievo per la neo costituita Trafocoop della Valnestore (la cooperativa costituita da 30 dei 45 ex dipendenti licenziati a gennaio scorso) era arrivato con l’aggiudicazione definitiva dell’affitto del ramo di azienda sulla base del piano industriale presentato assieme a Confcooperative. Un successo straordinario, commentano dalla cooperativa a distanza di sei anni dall’acquisto da parte della InducTek dell’imprenditore Xiang Xiong Cao, sparito nel nulla nei primi mesi del 2022. Che il progetto dei lavoratori di rilevare l’azienda potesse andare in corpo lo si era capito il 6 febbraio quando era andata deserta la prima procedura di vendita dei beni mobili, dei macchinari, dei marchi e i brevetti. Nove giorni dopo la Trafocoop si era fatta ufficialmente avanti chiedendo l’affitto del ramo d’azienda, procedura autorizzata dal giudice il 20 febbraio e arrivata a conclusione con l’avviso di gara per offerta migliorativa chiuso il 27 marzo. Ora è iniziato il conto alla rovescia per la ripresa delle attività. Una storia che incarna i valori del Primo Maggio, per il coraggio e la tenacia con cui questo gruppo di operai ha lottato per riconquistare il proprio diritto al lavoro. Sara Minciaroni