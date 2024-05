Trafocoop festeggia il primo anno: "Dal bilancio numeri confortanti"

PANICALE – Ad un anno dal rientro nello stabilimento avvenuto l’11 maggio 2023 e dalla riaccensione dei dispositivi di produzione, si è svolta l’Assemblea dei soci della Cooperativa Trafocoop per l’approvazione del primo bilancio operativo chiuso al 31 dicembre 2023. La Cooperativa Trafocoop era stata costituita con il supporto di Confcooperative da una parte di ex dipendenti della Trafomec che avevano deciso di investire la indennità di disoccupazione per rilevare e rilanciare la loro azienda a Tavernelle, dopo anni di crisi, passaggi di proprietà, cassa integrazione e mancati pagamenti di stipendi. "I numeri contabili dei primi sei mesi di attività della Cooperativa ci danno conforto e ci inducono ad un prudente ottimismo – dichiara il presidente Federico Malizia – Ma ciò che ci rende orgogliosi al di là dei numeri che sono importanti e che vanno tenuti sotto controllo, è l’ottimo clima aziendale".