Traffico, giornata da incubo. Incidenti, cantieri e scuole. La viabilità va in “tilt“

Una mezza giornata da incubo per il traffico cittadino. L’inizio della scuola, i cantieri del Brt e alcuni piccoli incidenti hanno mandato in tilt la viabilità per qualche ora in alcune zone cruciali del capoluogo, facendo innervosire e non poco gli automobilisti e "costringendo" la polizia locale a un super lavoro. e per questo servizi e pattuglie verranno messe in campo già da oggi.

Gli imprevisti prima di tutto: poco prima di pranzo ci sono stati due piccoli incidenti nella zona della stazione di Fontivegge, probabilmente a causa del traffico intenso reso ancora più problematico dal cantiere del Metrobus in via Sicilia (due corsie al posto di tre). A questo si è aggiunta un’automobile in panne nella zona di via della Pallotta, in prossimità di via Palermo. Tre "intoppi" non da poco, insomma, soprattutto in luoghi cruciali e in orari ad alta intensità di traffico, dato che tutto è accaduto in concomitanza con l’uscita delle scuole. E proprio questo è l’altro elemento in più che, secondo quanto ha valutato il Comando della polizia locale, ha inciso sullo scorrimento rallentato della viabilità. In questi primi due giorni, infatti, molti sono i genitori che si recano nelle scuole a riprendere i figli, in attesa degli orari di lezione definitivi e del conseguente utilizzo degli studenti degli autobus. E proprio i pullman, in prossimità dei cantieri del Metrobus, sono un altro fattore che pesa sul rallentamento del traffico: in alcune zone, infatti, le fermate diventano cruciali e l’impossibilità di utilizzo della doppia corsia, gioca a favore delle code. Un mix di coincidenze, dunque, che ieri è stato "letale" per la viabilità. Senza poi dimenticare il cantiere in atto sulla E45 all’altezza di Balanzano: in tanti decidono di fare le strade interne, a partire da San Vetturino, guarda caso un’altra direttrice che ieri è rimasta a lungo intasata. E sempre ieri l’assessore comunale alla Mobilità, Pierluigi Vossi, a un certo punto della giornata, si è recato al Comando per rendersi conto di come stavano effettivamente le cose. Dopo un confronto con i vertici della polizia locale, è stato deciso che oggi gli agenti effettueranno alcuni servizi su strada per capire meglio quale siano le criticità e cercare quindi di porre rimedio. Consapevoli che nei prossimi giorni ci saranno comunque aggiustamenti che dovrebbe far migliorare le cose.

M.N.