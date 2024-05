Traffico ferroviario tra lavori e caos. Sit-in di protesta nelle stazioni

Il Pd lancia una mobilitazione contro l’isolamento dell’Umbria e in particolare del sud della regione. Lo fa in questi giorni, in concomitanza della chiusura del tratto della linea ferroviaria Orte – Falconara che va da Terni a Foligno. Una situazione transitoria, per lavori, ma che sta creando non pochi disagi ai cittadini, tra ritardi, disagi e proteste, con la corsa di Trenitalia ad adottare provvedimenti tampone. La mobilitazione nasce sull’asse Foligno-Terni "contro l’isolamento dell’Umbria, una regione tagliata fuori a causa di un trasporto pubblico locale nel caos, per dare voce al disagio di tanti cittadini e tante cittadine, di tanti pendolari, e chiedere una soluzione urgente al problema". Questo l’obiettivo dei due appuntamenti organizzati domani dai segretari comunali del Pd di Foligno, Maura Franquillo, e Terni, Pierluigi Spinelli. Alle manifestazioni, davanti alle stazioni ferroviarie delle due città, parteciperanno anche i parlamentari dem Anna Ascani e Walter Verini che nei giorni scorsi hanno presentato un’interrogazione sul tema al Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini.

"La situazione nella regione è ormai insostenibile – dicono Franquillo e Spinelli - E rischia di aggravarsi ancora di più. Si sta mettendo a dura prova la tenuta di una comunità: i disagi vissuti dai pendolari che ogni giorno usufruiscono dei treni nella tratta Foligno-Terni, interessata da lavori in corso, sono incalcolabili. Mezzi stracolmi, fermate soppresse, i cittadini costretti ad arrangiarsi con mezzi propri per poter andare a lavorare. Un territorio nel caos. Il tutto sotto lo sguardo di una Regione che non muove un dito e resta ferma ad assistere al disastro. Non è accettabile. Lunedì faremo sentire la nostra voce con forza, per richiamare le responsabilità di chi governa questo territorio e il Paese. Ringraziamo i parlamentari Ascani e Verini che hanno presentato un’interrogazione al Ministro Salvini per chiedere risposte urgenti. Non si può più aspettare, le condizioni in cui versa il trasporto pubblico umbro richiedono interventi immediati". I presidi di protesta si svolgeranno quindi domani alle stazioni di Foligno e Terni, rispettivamente alle 12 e alle 14.30.

Alessandro Orfei