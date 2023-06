Traffico, bufera sui divieti E il Comune riapre subito

S. MARIA DEGLI ANGELI – "Cartellino rosso" per i giorni da "bollino rosso": operatori commerciali e residenti scontenti delle scelte in fatto di viabilità per la zona centrale della cittadina della Porziuncola, in particolare via Protomartiri francescani e via Becchetti. E infatti il Comune ha fatto marcia indietro, revocando in sostanza i divieti e riaprendo al traffico via Patrono d’Italia.

Prima c’erano state le proteste. "In questi giorni non c’è stato l’afflusso di persone sperato e le limitazioni legate al fatto che il 2, 3 e 4 giugno sono considerati da ‘bollino rosso’ hanno finito per produrre più disagi e danni che altro – aveva detto Vincenzo Di Santi, presidente della Confcommercio di Assisi, facendosi interprete delle critiche e delle preoccupazioni – Visto che si tratta di un provvedimento sperimentale, penso che vadano presi dei correttivi per evitare che gli effetti si ripercuotano negativamente sulle attività economiche e sulla vita quotidiana dei cittadina". Nel mirino la chiusura al traffico della zona centrale (in particolare via Patrono d’Italia dall’intersezione con via Los Angeles e con via Protomartiri Francescani), ma anche l’attivazione dei parcheggi e navette per Assisi e il ritorno a senso unico in uscita di via Protomartiri Francescani a causa dei lavori in corso nella Basilica Papale. "L’effetto di tutto ciò è che, nei giorni da ‘bollino rosso’, si svuota il centro di Santa Maria degli Angeli che si trova tagliato fuori dai flussi dei visitatori, rendendo, nel contempo, difficile la vita anche agli abitanti – ha spiegatp ancora Di Santi – Vanno ipotizzati dei correttivi sulle giornate di ‘bollino rosso’, nel nome anche della flessibilità".