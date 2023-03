Tradizione Segavecchia Successo al “Mengoni“

Grande serata di successo al Teatro “Mengoni“ di Magione, per la riproposizione della tradizionale rappresentazione teatrale del Segavecchia organizzata dalla Proloco di Magione e portata in scena dal gruppo di figuranti del Segavecchia, che ne custodisce ancora testi e costumi. Una platea gremita, con pubblico di ogni età, che ha riso, applaudito e rivissuto una grande tradizione del paese: dalle case contadine al palco, storie e battute che vengono tramandate da più di mezzo secolo. "È stata una serata di puro divertimento – commenta Alessandra Grilli, presidente della proloco di Magione – grazie al fantastico gruppo del Segavecchia che ha portato in scena una parte importante della tradizione magionese. La soddisfazione più grande è stata vedere realizzata la sopravvivenza di un rito che, grazie all’impegno dei componenti vecchi e giovani del gruppo, rivive ancora e viene tramandato con passione da una generazione all’altra".