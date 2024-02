Tradizionale festa nella Basilica. Promessa d’amore dei fidanzati davanti all’urna di San Valentino

TERNI

"La promessa che vi scambiate davanti a San Valentino non è fatta di parole e neanche dei sentimenti che oggi vi sentite di condividere, ma è la vita stessa che intendete fondare l’uno sull’altra e viceversa". È l’augurio che il vescovo Francesco Antonio Soddu ha rivolto alle 40 coppie di fidanzati che hanno partecipato alla tradizionale Festa della Promessa nella Basilica di San Valentino, uno dei momenti più significativi delle celebrazioni religiose in onore di San Valentino, patrono di Terni e degli innamorati. Con il loro sì i fidanzati promettono di sposarsi entro l’anno.Oltre ai tanti ternani che hanno preso parte alla celebrazione, anche una coppia proveniente dalla Svizzera, coppie da varie città dell’Umbria, da Roma, Ravenna, dalla Calabria e alcune di loro insieme ai figli neonati "Le parole di Gesù sono rivolte a voi e a ciascuno di noi – ha aggiunto il vescovo -, perché le parole di Gesù sono sempre parole di vita per tutti, del senso pieno della vita. Esso è molto, molto di più di un sentimento; è il proseguo e la realizzazione del sentimento; è il percorso che dal seme porta alla pianta e alla maturità dei suoi frutti, passando attraverso le diverse stagioni della vita, fino al definitivo compimento in Dio. Se volete dare un senso alla vita e al vostro amore, dovete passare attraverso Gesù, combattere con le armi dell’amore nel dono e fedeltà reciproca".Le coppie hanno quindi pronunciato coralmente la promessa d’amore davanti all’urna di San Valentino. Dopo la benedizione del vescovo, la consegna della pergamena alle coppie di futuri sposi, che insieme alla rosa bianca e al cuore su cui scrivere un pensiero d’amore ricevuto all’accoglienza da parte del comitato organizzatore della parrocchia di San Valentino, sono i segni in ricordo di questa giornata. Infine l’ attore Stefano De Majo ha raccontato la storia di San Valentino.