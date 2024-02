Tra Tavernelle e Pontevalleceppi un pari che muove la classifica

TAVERNELLE

0

PONTEVALLECEPPI

0

TAVERNELLE: De Marco, Antolini, Polpetta, Benda, Fahimi, Cerboni, Andreoli, Arcioni, Cacciamano, Salvucci, Graziani. A disp.: Cardinali, Mencarelli, Fiorucci, Felici, Ferricelli, Ceccomori, Vitali, Pieravanti, Ceccarelli. All.: Valentini

PONTEVALLECEPPI: Biscarini, Cerboni, Silvestri, Giuliacci, Ravanelli, Procacci, Buonavolontà, Dyrama, Malà, Dolcini, Dragoni. A disp.: Pieretti, Carletti, Zaroli, Sirci, Bettiol, Jemi, Paladino, Urbanelli. All.: Polverini

Arbitro: Nykolyn di Gubbio (Polidori-Di Cesare di Perugia).

Note: spettatori 150 circa. Recupero: pot 2’, st 3’.

TAVERNELLE - Il classico pari che muove la classifica per Tavernelle e Pontevalleceppi che restano nel limbo di metà classifica, chiamate comunque a guardarsi le spalle dopo la vittoria all’ultimo tuffo del Branca in casa del Pierantonio che ha innalzato la quota del quintultimo posto.

Dopo lo 0-0 del “Moratti“, infatti, il Tavernelle ha quattro punti di vantaggio sulla zona playout, mentre sono cinque le lunghezze che separano il Branca dal Pontevalleceppi.

Nel primo tempo il Tavernelle prova a rendersi pericoloso con Cacciamano e Graziani ma Biscarini fa sempre buona guardia sulla sua porta.

Nella ripresa, invece, il Pontevalleceppi si rende pericoloso con Dolcini prima e Dragoni poi ma De Marco (nella foto), al rientro nell’undici titolare dopo la squalifica, rispondere presente e non si fa sorprendere. Il pari a reti bianche è la logica conseguenza dei tentativi “bloccati“ dai rispetti portieri. Un pareggio che, come detto, se non soddisfa, almeno muove la classifica.