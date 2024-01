"Tra pochi giorni agenti in strada col Taser"

Focus non secondario ieri – sempre in occasione del patrono dei vigili, San Sebastiano –, sull’attività svolta dal Nucleo decoro urbano di Fontivegge. I vigili hanno identificato quasi duecento persone in più (565 nel 2023) con svariati fotosegnalamenti, 11 sequestri di droga, 6 denunce di spaccio, due arresti e controlli anche sulla viabilità del quartiere (272 auto fermate con 165 sanzioni).

"In cinque anni – è stato il bilancio del’assessore comunale alla Sicurezza, Luca Merli a margine della manifestazione – con la polizia locale abbiamo lavorato su tanti fronti per garantire la sicurezza della comunità, dedicando particolare attenzione a Fontivegge con la costituzione del Nucleo decoro urbano. A brevissimo – ha aggiunto – i nostri agenti saranno dotati di Taser (la pistola a scariche elettriche, ndr) in via sperimentale, come la normativa prevede, dopo l’adozione dello spray urticante. Ringrazio a nome dell’amministrazione comunale – ha concluso Merli – per il loro impegno e la loro attività la comandante Nicoletta Caponi, la vice comandante Antonella Vitali e tutto il personale del Corpo per la professionalità messa in campo nei numerosi servizi svolti". Poi il sindaco Andrea Romizi, ha aggiunto come l’amministrazione sia "riuscita a colmare, anche se parzialmente la grave carenza di personale del Corpo con più di 40 assunzioni di nuovi agenti, abbiamo avuto cura di migliorare l’operatività con nuove dotazioni, uniformi più consone, la sostituzione di mezzi ormai obsoleti fino all’acquisto di un’auto schermata. Tutto ciò sta a testimoniare l’importanza del ruolo che rivestite nella società".