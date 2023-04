Tra le tariffe spunta l’imposta di soggiorno

GUALDO TADINO - Per i gualdesi non si prevedono cali, ma nemmeno aumenti tributari da parte del Comune per il 2023. La buona notizia arriva dal bilancio di previsione predisposto dal vicesindaco ed assessore delegato Marco Parlanti, fatto proprio e condiviso dalla Giunta, e che sarà portatodomattina all’approvazione del Consiglio comunale. Ci sarà una sola novità: verrà istituita l’imposta di soggiorno, ma con le esenzioni di legge riportate nell’apposito regolamento per la corretta applicazione e che dovrà essere approvato. In particolare rimangono ferme le aliquote Imu, l’imposta municipale sugli immobili, le tariffe della Tari; è stata confermata anche la soglia di esenzione ai fini delle trattenute Irpef a favore del Comune; restano invariate anche le tariffe di tutti i servizi a domanda individuale, come l’uso delle mense, dei trasporti e le rette per l’asilo nido. Il Consiglio viene chiamato anche ad approvare alcune integrazioni al regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria, con la descrizione dei casi di esenzione, come quello di chi risiede stabilmente all’estero; modifiche sono previste anche al regolamento Tari, per la quale vanno decise le scadenze di questo anno.