Tra diagnosi e cura. Focus al San Giovanni

Costruzione di un modello efficiente per diagnosi e cura tempestive dei tumori gastrointestinali, con particolare attenzione ai tempi rapidi tra la diagnostica gastroenterologica e la chirurgia. Questo l’obiettivo dell’incontro che si è svolto nei giorni scorsi nella sala Alesini dell’ospedale di Foligno e che ha messo insieme professionisti del territorio e della struttura per definire un percorso diagnostico terapeutico aziendale del turmori gastrointestinali. L’iniziativa è stata promossa dalla direzione strategica aziendale, dalla direzione medica ospedaliera, dalla direzione del distretto di Foligno con il supporto del servizio Formazione e Comunicazione. Grazie a un flusso ottimizzato di visite, esami e referti, questo sistema innovativo consente di ridurre drasticamente i tempi di attesa per diagnosi e cura, garantendo ai pazienti un percorso rapido e personalizzato, con particolare attenzione alla fase cruciale che intercorre tra la diagnostica gastroenterologica e l’intervento chirurgico. Il Pdta, in tal senso, è strutturato per minimizzare i tempi tra la scoperta della lesione e l’intervento, garantendo al paziente un percorso snello e senza inutili attese. Entro pochi giorni dall’esame endoscopico che ha evidenziato la lesione sospetta, il paziente viene sottoposto a visita multidisciplinare, dove viene discusso il caso e definito il piano di trattamento personalizzato. In questo frangente, la collaborazione tra gastroenterologi e chirurghi è fondamentale per garantire una presa in carico tempestiva e un passaggio rapido alla sala operatoria.

Alessandro Orfei