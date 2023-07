Tra caro-vita e dissesto Famiglie nella morsa di spesa e tariffe al massimo

Caro-vita e Comune in dissesto, con il rischio di un nuovo default, stritolano in una morsa i ternani, famiglie e imprese. Da un lato un carello della spesa alle stelle, con un aumento del 20% in due anni e un’inflaizone cittadina che, pur in flessione, rimane superiore a quella nazionale; dall’altro aliquote massimali dei tributi comunali che, per colpa del dissesto, si abbattono sui cittadini dal 2018 e lo faranno ancora non si sa per quanto. "Se si confronta il dato attuale con il 2021 – osserva la commissione comunale prezzi –,si raggiungono valori molto alti, con la spesa delle famiglie rincarata di oltre il 20% in due anni". Per restare a giugno, le albicocche sono cresciute dell’11,2% e le pesche noci del 16,9% rispetto a maggio. Rispetto a giugno 2022 le patate sono aumentate del 26,7%; +5,7% rispetto a maggio 2023. Sempre rispetto a giugno 2022 la carne è aumentata del 7,3%; latte, formaggi e uova del 13,4%; la frutta del 9%; vegetali e dolciumi del 16% ."Il Comune di Terni è in dissesto da cinque anni. I cittadini hanno subito l’aumento delle tasse e il peggioramento dei servizi – sottolinenano M5S, Bella Ciao e Terni conta –. Durante la campagna elettorale, l’attuale sindaco minimizzò le complesse procedure ancora in corso sul dissesto. Il vicesindaco ha però ora annunciato che se gli enti pubblici e i creditori privati non accetteranno la proposta dell’Osl al 60%, il Comune sarà costretto a richiedere un nuovo default. Nel mezzo, i cittadini si chiedono quando potranno vedere la fine delle aliquote al massimo".

Ste.Cin.