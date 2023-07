Tra bellezza e talento Assegnate a Nocera Umbra due importanti fasce

Entra nel vivo il concorso di Miss Italia in Umbria. Sabato si è svolta al Giardino delle Acque la prima finale regionale di questa edizione. La vittoria è andata alla bella Silvia Armillei, 21 anni di Nocera Umbra che ha conquistato il titolo di Miss Eleganza Umbria 2023.

Per lei è la seconda fascia conquistata in appena due giorni dopo quella di "Miss Mathreex" vinta venerdì a Gualdo Tadino. Silvia ha avuto la meglio su 24 ragazze in gara, arrivate da ogni parte della regione, si sono esibite a colpi di canto, ballo, recitazione e dialogo con il pubblico.

La serata è stata condotta da Lucrezia Lucchetti, Miss Umbria 2014, e con l’occasione è stata eletta anche, tra sei partecipanti, "Miss Mascotte Umbria" che si ritroverà il prossimo anno direttamente a una finale regionale: è Celic Avila Ticchioni 17 anni di Perugia. A fare da padrone di casa il sindaco Virginio Caparvi che ha incoronato la prima classificata.

L’agenzia Upside Agency di Livia Bruni e Lorenzo Narduzzi (esclusivista regionale del concorso) sottolinea la riuscita della serata e l’affetto della città che per il secondo anno ha voluto fortemente il concorso. I prossimi appuntamenti con Miss Italia saranno il 20 luglio al Resort San Pietro sopra le acque di Massa Martana e il 29 luglio a Citerna.