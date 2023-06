Tra arte e cultura “Laif is Nau“ riapre la Torre del 1200

Per dare il benvenuto alla nuova stagione lo “Zoo di Simona“ di Simona Angeletti (nella foto) lancia “Laif is Nau“, una bella iniziativa che da venerdì 16 a domenica 18 giugno riapre la Torre del 1200, il basamento del vecchio Palazzo dei Priori, in via della Biblioteca a Terni dove dalle 17 alle 21 si avvicenderanno pittura, scultura, installazioni, fotografia, moda, musica, danza, letture, poesie, street wear. Nel segno delle energie e dell’impegno, di cultura e comunanza.

"Non ci vogliamo nascondere – dice Simona – noi stiamo cercando di trasformare questa meravigliosa location in un polo culturale al centro della città. Stiamo pensando di aprire un crow-founding e alcune campagne di marketing (seguiti da una agenzia specializzata nel settore) per poterci permettere la ristrutturazione di tutti i 300 metri quadri". L’idea è di "aprire lo spazio a tutti gli artisti, di qualsiasi talento, per raccontarsi 365 giorni nel cuore della storia cittadina, per incontri, approfondimenti culturali, degustazioni, piccole sessione di formazione, laboratori del colore, tour dei murales".