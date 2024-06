“Tourné“ porta Valeria Angione al Lyrick di Assisi Valeria Angione porta in scena "Binario 29 ¾" in Italia, con uno spettacolo che esplora il viaggio verso i 30 anni. La tournée arriva in Umbria il 17 novembre al Lyrick di Assisi, offrendo un mix di sketch comici, monologhi e musica. Angione, nota attrice e content creator, si esibisce con un corpo di ballo e interazioni innovative.