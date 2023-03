Tour notturno ’’Spoleto by Light’’ Nuovo sistema di illuminazione per la valorizzazione dei monumenti

Nuova luce a Spoleto. Il nuovo sistema d’illuminazione pubblico di alcuni dei più importanti monumenti della città è stato inaugurato con un singolare tour notturno dal titolo ’’Spoleto by Light’’. A fare da "Cicerone" è stato il sindaco Andrea Sisti, accompagnato dall’arcivescovo di Spoleto-Norcia Renato Boccardo. "Si tratta di un progetto di riqualificazione del sistema di illuminazione che ha interessato alcuni tra i più importanti attrattori culturali della città – ha detto Sisti – va ricordato che questo intervento, che ha senza dubbio il pregio di accrescere la bellezza del nostro centro storico, è stato possibile grazie ai finanziamenti europei legati ad Agenda Urbana. Siamo alla vigilia della definizione del programma di Agenda Urbana II, che avverrà nel corso di quest’anno, un percorso che ci permetterà di definire ulteriormente la nostra visione di città da qui al 2030". L’intervento illuminotecnico è stato voluto dal Comune e finanziato con le risorse di Agenda Urbana con l’obiettivo di rispettare ed esaltare, attraverso la luce, gli elementi architettonici che attirano in città turisti da tutto il mondo. Il progetto dona nuova luce non solo ai luoghi simbolo della città - Piazza Duomo, Arco di Druso, Palazzo Collicola e la Chiesa dei Santissimi Giovanni e Paolo - ma anche alle famose sculture del ‘V Festival dei Due mondi’ del 1962 – ‘Colonna del Viaggiatore’ di Arnaldo Pomodoro, ‘Spoleto 1962’ di Nino Franchina, ‘Stranger III’ di Lynn Chadwick e ‘Colloquio Spoletino’ di Pietro Consagra. "In tutte le religioni la luce è simbolo della divinità – ha commentato l’arcivescovo – in diverse pagine della Sacra Scrittura Dio si manifesta come luce per la vita e per il cammino delle sue creature. Anche al nostro livello, mentre illumina le oscurità, la luce rende possibile ammirare ed apprezzare tutto ciò che risponde alla nostalgia di bellezza che abita il cuore dell’uomo". La nuova illuminazione è stata interamente progettata dallo Studio I-DEA, specializzato da oltre 15 anni in progetti di lighting design per città e luoghi d’arte, monumenti e musei, In qualità di partner illuminotecnici, sono intervenuti Signify (Euronext: LIGHT) e Zumtobel, mentre ad eseguire i lavori è stata l’azienda Cosmos Consalvi S.r.l..