Tosti scende in campo per “Liberailfuturo“

Oltre 100 persone (150 per gli organizzatori, davvero soddisfatti), hanno assistito alla presentazione del candidato sindaco di Liberailfuturo, Pier Giacomo Tosti, in corsa come capo di una lista civica destinata a fare l’ago della bilancia alle prossime elezioni. Lifu, che Tosti definisce "grande coalizione civica autonoma e slegata dai partiti" intende "rompere radicalmente con i metodi di amministrare del passato". Preceduto dal presidente del movimento Andrea Capecci, che ne ha rimarcato "la competenza, la passione, l’ambizione", assieme al "pregio di non fare mai politica per interesse personale avversando da sempre i personalismi patologici e la capacità di mettersi a disposizione", Tosti ha ricordato prima di tutto i cittadini colpiti dal terremoto. Quindi l’agenda, che partirà da un "Grande piano di piccole cose", chiare e fattibili, ad opera di chi, con una lunga esperienza da amministratore alle spalle, conosce bene il territorio. Dai parchi del capoluogo e delle frazioni, cominciando dal Parco Ranieri, quindi il progetto di un territorio senza barriere architettoniche, maggiore decoro urbano ed un nuovo progetto per Piazza Michelangelo, il recupero dello stadio Città di Torino. Fondamentale attenzione alla sanità locale, con la nomina di un assessore ad hoc ed un grande spazio alla cultura partendo da positive esperienze di “Umbertid’Arte“ e “Presepe d’Autore“, pensate a suo tempo dall’assessore di Lifu Sara Pierucci, nel pacchetto delle proposte di Lifu. Spazio poi alle nuove generazioni, con la realizzazione della Consulta dei Giovani.

Pa.Ip.