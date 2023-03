Tosti e Pierucci si sono dimessi

Si è definitivamente consumato lo strappo tra il centrodestra di governo e LiberaIlfuturo. Ieri pomeriggio, dopo l’approvazione del bilancio comunale gli assessori Pier Giacomo Tosti (Bilancio) e Sara Pierucci (Cultura e Servizi sociali) hanno rassegnato le dimissioni, chieste dal sindaco Luca Carizia dopo che Lifu, nei giorni scorsi, aveva presentato una lista propria in vista delle amministrative di maggio, capeggiata dallo stesso Tosti, candidato a primo cittadino. Di fatto una pugnalata alle spalle che il centrodestra non certo ha gradito, chiedendo a Lifu di trarre le conseguenze della propria scelta. Ieri pomeriggio l’epilogo della vicenda dopo la giunta on line. Carizia ha tenuto per sé la delega al Bilancio insieme a Programmazione economica, Entrate tributarie. Il vicesindaco Annalisa Mierla, cui sono state assegnate le deleghe di Pierucci, è responsabile dei Servizi sociali, Cultura, Turismo, Agriturismo, Agricoltura, Marketing territoriale, Partecipazione e Trasparenza. Nella serata di ieri, poco dopo la stringatissima nota dell’amministrazione comunale che dava notizia della dipartita, è arrivata la quella di LiberaIlFuturo che annunciava a sua volta le dimissioni dei due assessori al termine della Giunta sul Bilancio, sottolineando comunque come sia stato approvato all’unanimità. Una questione di responsabilità - secondo Lifu - verso i cittadini.

"L’adozione del bilancio 2023-2025 – si afferma – rappresentava un passaggio amministrativo molto importante per il Comune di Umbertide e si è quindi convenuto per di non arrecare alcuna difficoltà all’Ente e di dare agli assessori il tempo necessario di predisporre tutti gli atti propedeutici al completamento degli iter amministrativi che erano in essere nelle rispettive deleghe di competenza". In altre parole di portare a termine il proprio lavoro di amministratori. Quindi l’associazione, che si è definita nei giorni scorsi "l’unica lista civica della città", ha ringraziato Tosti e Pierucci "per il lavoro svolto in questi anni, caratterizzato da passione e competenza e che ha contribuito fattivamente all’attività amministrativa del Comune". Lifu comunque continuerà a rappresentare i propri elettori: "I due consiglieri comunali che compongono il gruppo consiliare, continueranno a svolgere il loro mandato con la serietà e la correttezza che ha contraddistinto il loro operato negli ultimi cinque anni".

Pa.Ip.